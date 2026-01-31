Ubriachi al volante ritirate tre patenti | per un automobilista scatta la denuncia penale

La polizia ha ritirato tre patenti ieri sera durante controlli nei luoghi più frequentati dai giovani. Un automobilista è stato denunciato penalmente, perché sotto l’effetto di alcol al volante. I controlli sono stati intensificati per prevenire incidenti e garantire la sicurezza sulle strade.

Tre patenti ritirate ieri sera in seguito ai controlli di polizia effettuati nei luoghi di ritrovo frequentati soprattutto dai giovani. Alle attività hanno partecipato, oltre al personale della Polizia di Stato della Questura e della Stradale di Ravenna, la Polizia Provinciale, la Polizia Locale.

