Ubriachi e molesti al supermercato con tanto di coltello poi arriva il furto

Da bresciatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, due uomini ubriachi hanno preso di mira il supermercato Esselunga di via Milano, creando scompiglio tra gli scaffali. Hanno urlato, infastidito i clienti e, in un caso, uno di loro ha mostrato un coltello. La scena è degenerata quando, poco dopo, uno dei due ha tentato di rubare qualcosa e si è dato alla fuga. La polizia è intervenuta rapidamente, ma i due sono riusciti a scappare prima dell’arresto.

Ubriachi già di prima mattina, stavano creando non pochi problemi nei negozi della zona: all’edicola, al negozio di fiori, al supermercato Esselunga di via Milano e al parco “Rosa Blu”. È successo venerdì 30 gennaio: in poche ore sono fioccate denunce e sanzioni.La situazione ha allarmato.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Supermercato Esselunga

Furto al supermercato: rubano alimentari e prodotti di igiene. Poi la commessa li insegue

Nella giornata di lunedì 19, i carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, sorpresi a rubare alimentari e prodotti di igiene presso il supermercato Coop.

Pregiudicati e ubriachi molesti come clientela, disposta la chiusura temporanea di un locale

A Falconara, un locale è stato temporaneamente chiuso in via preventiva a seguito di numerose segnalazioni riguardanti clienti pregiudicati e ubriachi molesti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Supermercato Esselunga

Argomenti discussi: Pugno duro dell'Amministrazione di Capaccio contro la somministrazione di alcolici, soprattutto agli ubriachi; Alcol e guida, i corsi obbligatori: l’impegno dell’Ausl per il 2026; Via Canevari, il Comune spinge per lo spostamento del Serd; FdI lancia una raccolta firme: È il momento di dire basta.

ubriachi e molesti alIn autobus ubriachi e con un coltello: quattro fermati a Padova dalla poliziaPer un cittadino marocchino disposto il trasferimento al Cpr di Caltanissetta, in attesa del definitivo allontanamento dall’Italia ... rainews.it

ubriachi e molesti alUbriachi e armati sul bus, fermati dalla polizia: scatta il trasferimento al CprQuattro nordafricani fermati a Padova dopo disordini su un autobus. Uno armato di coltello trasferito al Cpr in vista dell’espulsione. nordest24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.