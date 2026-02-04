Ubriachi e molesti al supermercato con tanto di coltello poi arriva il furto
Questa mattina, due uomini ubriachi hanno preso di mira il supermercato Esselunga di via Milano, creando scompiglio tra gli scaffali. Hanno urlato, infastidito i clienti e, in un caso, uno di loro ha mostrato un coltello. La scena è degenerata quando, poco dopo, uno dei due ha tentato di rubare qualcosa e si è dato alla fuga. La polizia è intervenuta rapidamente, ma i due sono riusciti a scappare prima dell’arresto.
Ubriachi già di prima mattina, stavano creando non pochi problemi nei negozi della zona: all’edicola, al negozio di fiori, al supermercato Esselunga di via Milano e al parco “Rosa Blu”. È successo venerdì 30 gennaio: in poche ore sono fioccate denunce e sanzioni.La situazione ha allarmato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
