Se l’Eni diventasse completamente di proprietà statale, cambierebbero alcune dinamiche nel settore energetico. Attualmente, l’azienda opera come società per azioni con azionisti privati e pubblici, e la sua gestione è soggetta alle norme di mercato. L’eventuale passaggio totale allo Stato potrebbe influenzare le decisioni sulla produzione, i prezzi e gli investimenti, modificando il ruolo del settore pubblico e privato nel mercato energetico nazionale.

di Carmelo Pennisi Il nostro Paese, almeno fino ai primi anni 90, veniva considerato il più valido esempio di economia mista, caratterizzato dalla coesistenza tra un’iniziativa privata libera e tutelata dall’art. 41 della Costituzione e un intervento dello Stato attraverso la produzione di beni e servizi da parte delle aziende di Stato e la fissazione dei prezzi di alcuni beni essenziali. Sul finire degli anni Novanta, il sistema economico italiano è mutato radicalmente, perdendo gran parte dei connotati di sistema misto per assumere sempre più quelli dell’economia di mercato, con le grandi aziende di Stato privatizzate e i prezzi liberalizzati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prezzi dell’energia, cosa succederebbe ora con un’Eni totalmente proprietà dello Stato?

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