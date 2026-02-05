La multinazionale Eni ha annunciato un sostegno forte ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Ricci, rappresentante dell’azienda, spiega che i valori dello sport sono in linea con quelli di Eni e dei suoi dipendenti. L’azienda vuole contribuire a un evento che unisce il paese e promuove spirito di squadra e determinazione.

“Abbiamo deciso di supportare in modo così importante i giochi invernali di Milano-Cortina perché i valori dello sport coincidono con quelli della nostra azienda e dei nostri dipendenti. Il gioco di squadra, la competitività, la capacità di essere uniti anche nelle difficoltà sono valori che rispecchiano proprio quello che facciamo tutti i giorni. Il fatto di riuscire a seguire il percorso della fiamma con la torcia che abbiamo realizzato assieme allo studio Carlo Ratti di Torino, utilizzando materiali di riciclo, componenti biologici, tutto super sostenibile, è motivo di orgoglio anche perché l'abbiamo portata in giro per tutta l'Italia, toccando città, paesi, tutti i nostri stabilimenti, tutte le nostre attività produttive e quindi cercando di unire il più possibile il paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milano-Cortina 2026, Ricci (Eni), ‘Con i valori dello sport e di Eni uniamo il Paese’

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina, un dipendente Eni ha preso parte alla cerimonia della staffetta olimpica a Milano, diventando tedoforo per un giorno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

