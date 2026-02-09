La Fondazione Federico Zeri conferma che l’ecce Homo di Antonello da Messina, appena aggiudicato all’asta di Sotheby’s, ora appartiene allo Stato italiano. La notizia circola da poche ore e mette fine a settimane di incertezza sulla destinazione del dipinto. Gli esperti spiegano che il quadro passa ufficialmente sotto la proprietà pubblica, garantendo così la sua conservazione e visibilità al pubblico.

Il dipinto Ecce Homo di Antonello da Messina sarebbe stato acquistato dall’Italia. A dichiararlo è la Fondazione Federico Zeri: "Appena battuto all’asta da Sotheby’s, ora è proprietà dello Stato italiano" Secondo quanto riporta La Repubblica, l’opera Ecce Homo di Antonello da Messina battuta all’asta da Sotheby’s, sarebbe stata ritirata tramite una trattativa privata dallo Stato italiano per una cifra di 12 milioni di dollari. La notizia del probabile acquisto del dipinto è stata diffusa proprio dalla Fondazione Federico Zeri in un post su Facebook in cui si legge: “Appena battuto all’asta da Sotheby’s, ora è proprietà dello Stato italiano”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’Ecce Homo di Antonello da Messina ‘è proprietà dello Stato italiano’

Approfondimenti su Antonello da Messina ecce homo

Sotheby’s ha ritirato all’asta il celebre dipinto ‘Ecce Homo’ di Antonello da Messina, uno dei più importanti artisti del Rinascimento.

L’Ecce Homo di Antonello da Messina è stato improvvisamente ritirato dall’asta Sotheby’s.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Antonello da Messina ecce homo

Argomenti discussi: L’Ecce Homo di Antonello da Messina all’asta, cercando il record; Secondo fonti autorevoli, lo Stato avrebbe acquistato l'Ecce Homo di Antonello da Messina; L’Italia compra l’Antonello da Messina che cambiò per sempre gli Ecce Homo; Dall’Ecce Homo all’angelo Meloni: quando il restauro diventa caso mediatico.

Sotheby's ritira l'Ecce Homo di Antonello da Messina, lo ha acquistato lo Stato italiano(Adnkronos) - Un raro e prezioso capolavoro 'doppio' di Antonello da Messina (circa 1430-1479), uno dei più grandi innovatori del Rinascimento italiano, sta per entrare nel patrimonio dello Stato ital ... msn.com

L’Ecce Homo di Antonello da Messina comprato dallo Stato italiano: il quadro ritirato dall’asta Sotheby’sL’Ecce Homo di Antonello da Messina è stato ritirato da Sotheby’s: lo Stato italiano avrebbe acquistato per 12 milioni il dipinto prima dell’asta ... fanpage.it

Lo Stato italiano ha acquisito l’Ecce Homo di Antonello da Messina, capolavoro assoluto del Rinascimento, con un’operazione da circa 12 milioni di dollari che ha portato al ritiro dell’opera dall’asta di Sotheby’s a New York. Il dipinto, rarissimo e di straordinari facebook

L’Italia acquista il capolavoro di Antonello da Messina, un Ecce Homo chiave nella storia dell’arte ift.tt/7xDgBT9 x.com