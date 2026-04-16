Negli ultimi giorni, i prezzi della benzina e del gasolio hanno subito una diminuzione dopo aver registrato rialzi consecutivi. Questa inversione di tendenza si è verificata in risposta alle variazioni del mercato energetico e alle decisioni delle autorità di regolamentazione. La riduzione dei costi si riflette nelle pompe di benzina, dove i consumatori possono ora trovare prezzi più bassi rispetto alle settimane precedenti. La situazione resta in evoluzione, con possibili ulteriori cambiamenti nei prossimi giorni.

Nelle ultime settimane l’attenzione non si è concentrata soltanto sull’aumento del conto alla pompa. A preoccupare, in modo crescente, è stata anche la possibilità di non reperire carburante in alcune aree, dopo segnalazioni di distributori temporaneamente senza gasolio sullo sfondo di tensioni internazionali e scosse sul mercato energetico. Il tema della sicurezza delle forniture è tornato centrale, soprattutto in relazione alla stabilità dello Stretto di Hormuz. In questo scenario, nelle rilevazioni più recenti emerge però un dato in controtendenza: dopo giorni di crescita, i prezzi di benzina e gasolio hanno iniziato a scendere. La correzione non è brusca, ma si presenta come un calo graduale che si è consolidato nell’ultima settimana.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Prezzi benzina e gasolio, inversione dopo i rialzi: cosa cambia e perché

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