Nelle ultime ore, alcune pompe di benzina sono state prese d’assalto da chi cerca di fare scorte di gasolio, che in alcuni distributori si esaurisce rapidamente. La richiesta elevata si verifica in diverse zone della città, portando a code e a una rapida riduzione delle scorte disponibili. La situazione si manifesta in un contesto di aumento dei prezzi alla pompa, con i clienti che si affrettano a fare il pieno prima che finisca.

Bologna, 15 aprile 2027 – Pompe di benzina prese d’assalto ed è caccia al pieno più conveniente della città. No, non è un problema d’assenza del carburante o ritardi nell’arrivo dei rifornimenti. Il gasolio in città termina in alcuni impianti perché tutti – automobilisti, motociclisti o camionisti – vanno a caccia dell’area dove fare benzina costa meno. Infatti, il risultato dell’equazione è logico: nei distributori dove il prezzo è leggermente più basso, c’è un maggiore afflusso di mezzi e quindi una probabilità maggiore di finire il carburante a disposizione, cosa che accade in questi giorni particolari in diverse stazioni di rifornimento della città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prezzi benzina, in alcuni distributori il gasolio finisce subito: ecco perché

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