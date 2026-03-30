Sabina Guzzanti ha pubblicato su Instagram una foto per ricordare David Riondino, scomparso oggi all'età di 73 anni. La giornalista ha accompagnato l'immagine con una frase, condividendo così un ricordo personale del collega scomparso. La notizia della morte di Riondino è stata comunicata attraverso questo gesto sui social network.

Sabina Guzzanti ha salutato David Riondino, scomparso oggi all’età di 73 anni, con una foto condivisa sul suo profilo Instagram. Lo scatto, leggermente fuori fuoco, risale a molti anni fa, e restituisce la pienezza e bellezza del legame artistico e sentimentale che vincolò i due artisti, intorno agli anni ’90. “Io e te siamo stati fantastici” – con questa caption Sabina ha condiviso la foto in cui lei e David sono seduti al tavolo di un ristorante, giovani e bellissimi. Riondino sorride timidamente all’obiettivo e Guzzanti è distratta da qualcuno fuori campo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabina Guzzanti (@sabinaguzzanti) La foto è stata accolta con più di 51mila like e da migliaia di commenti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Una foto, una frase, una storia: il ricordo di Sabina Guzzanti per David Riondino

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