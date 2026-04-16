Previsioni meteo per Avellino – 17 aprile 2026

Il 17 aprile 2026, il cielo sopra Avellino sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutto il giorno. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili senza la presenza di precipitazioni o cambiamenti significativi durante le ore. La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e soleggiato, senza variazioni rilevanti rispetto alle previsioni iniziali.

Ad Avellino il 17 aprile 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Le condizioni resteranno stabili e non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 22°C, mentre la minima sarà di 12°C.Lo zero termico si attesterà a 2989 metri.I venti soffieranno tesi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 17 febbraio 2026Ad Avellino, il 17 febbraio 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 13 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 14 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 16 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 16 aprile 2026. Meteo autostrada A16 Napoli - Canosa, casello Avellino Ovest- seleziona tratto - Napoli - Pomigliano d'Arco Pomigliano d'Arco - Baiano Baiano - Valico della Vergine Valico della Vergine - Avellino Avellino - Grottaminarda Grottaminarda - Valico di Trevico ... ilmeteo.it Le previsioni meteo in Campania giorno per giorno: tornano piogge e freddo a metà settimanaDopo un inizio in sordina, fatta eccezione per il transitorio ma significativo raffreddamento avvenuto nella giornata di San Silvestro, la stagione invernale 2025/26 appare intenzionata ad innestare ... ilmattino.it Previsioni Meteo pazzesche per la prossima settimana: Italia divisa in due tra il colpo di coda dell’inverno e un clamoroso anticipo d’estate! facebook Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo ift.tt/gIxNP8F x.com