Previsioni meteo per Avellino – 17 aprile 2026

Da avellinotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 aprile 2026, il cielo sopra Avellino sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutto il giorno. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili senza la presenza di precipitazioni o cambiamenti significativi durante le ore. La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e soleggiato, senza variazioni rilevanti rispetto alle previsioni iniziali.

Ad Avellino il 17 aprile 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Le condizioni resteranno stabili e non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 22°C, mentre la minima sarà di 12°C.Lo zero termico si attesterà a 2989 metri.I venti soffieranno tesi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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