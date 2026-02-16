Previsioni meteo per Avellino – 17 febbraio 2026
Il sole splende su Avellino il 17 febbraio 2026, perché il cielo si presenta quasi completamente sereno o con poche nuvole. La mancanza di pioggia permette di passare la giornata all'aperto, senza preoccupazioni per il maltempo.
Ad Avellino, il 17 febbraio 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1476m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest.
Previsioni meteo per Avellino – 5 febbraio 2026
A Avellino il 5 febbraio 2026 si aspetta una giornata all’insegna del cielo coperto.
Previsioni meteo per Avellino – 6 febbraio 2026
Oggi ad Avellino il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata.
Le previsioni meteo a Napoli e in Campania della prossima settimana dal 9 al 15 febbraio
Sulla scia di quanto avvenuto nelle ultime settimane, le condizioni atmosferiche in Campania continueranno ad essere modulate dalle correnti
Meteo autostrada A16 Napoli - Canosa, casello Avellino Ovest- seleziona tratto - Napoli - Pomigliano d'Arco Pomigliano d'Arco - Baiano Baiano - Valico della Vergine Valico della Vergine - Avellino Avellino - Grottaminarda Grottaminarda - Valico di Trevico
