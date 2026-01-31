Incontro con le forze di polizia su ordine pubblico e criminalità

Questa mattina le forze di polizia si sono riunite per discutere dei problemi di ordine pubblico e criminalità che affliggono la città. Sono stati affrontati i fenomeni criminali che preoccupano i cittadini e le difficoltà nel garantire la sicurezza nelle strade. La riunione arriva dopo le recenti segnalazioni di aumenti di reati e di una percezione di insicurezza tra la popolazione. I rappresentanti delle forze dell’ordine hanno confermato di lavorare intensamente per migliorare la situazione e rassicurare i cittadini.

Presenza di fenomeni criminali, problemi di ordine pubblico, percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Saranno i temi al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si svolgerà lunedì alle 10 nella sala civica del Comune di Mariano Comense, nell’ambito del programma di Comitati in forma itinerante voluto dal prefetto della provincia di Como, Corrado Conforto Galli. Un’iniziativa ritenuta fondamentale "per intensificare sempre più i rapporti tra i sindaci e le articolazioni territoriali delle forze di polizia, consolidando il già costante scambio di informazioni, in modo che siano sempre anticipati e gestiti i diversi fenomeni di illegalità che possono verificarsi sul territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incontro con le forze di polizia su ordine pubblico e criminalità Approfondimenti su Forze Polizia "Pericoloso per l'ordine pubblico", il Questore chiude l'albergo dove alloggiavano spacciatori e vecchie conoscenze delle forze dell'ordine "Dacci i soldi o chiamiamo le forze dell'ordine": estorsione dopo l'appuntamento per un incontro sessuale a Chivasso La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Racist Cop SUED After Harassing Black Man! Ultime notizie su Forze Polizia Argomenti discussi: Incontro con il Capo della Polizia: Decreto Forze di Polizia, concorsi interni e 500 nuove assunzioni; Incontro con le forze di polizia su ordine pubblico e criminalità; Incontro sulla sicurezza; Sindacati, positivi gli incontri con forze politiche su sicurezza nelle ferrovie. Furti in casa e truffe di ogni tipo, il Comune corre ai ripari: incontro pubblico con le forze dell'ordine per insegnare ai cittadini a difendersiRIVA DEL GARDA. Sensibilizzare i cittadini su un tema purtroppo sempre più delicato e impattante, e allo stesso tempo fornire strumenti per poter affrontare con più consapevolezza momenti di pericolo ... ildolomiti.it Emergenza, liste d'attesa e piano dei pagamenti: intesa con le forze socialiSi è svolto oggi presso la Struttura del Commissariato alla Sanità l'incontro con le forze sociali sui temi legati alla rete dell'emergenza, alle liste d'attesa e al piano dei pagamenti. La riunione ... regione.campania.it Venerdì 30 gennaio il Teatro Duse di Besozzo ospita l’incontro “Alleniamo la gentilezza… con le Forze dell’Ordine”, promosso dal Comune nell’ambito del progetto “Gentilezza in Azione” - facebook.com facebook

