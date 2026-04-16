Presentazione del progetto Passi verso il futuro
Un progetto, un percorso, una visione per costruire insieme nuove autonomie. Vi aspettiamo per la presentazione ufficiale del progetto di autonomia “Passi verso il futuro” promosso dall'associazione Oltre il 21 Fvg. Un momento aperto a tutta la comunità per conoscere da vicino un’iniziativa.🔗 Leggi su Udinetoday.it
PRESENTAZIONE GENERALE DI MAMME CON IL MOUSE
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Qui il link alla presentazione del libro di Giovanni Grasso ‘Finché durerà la terra’. x.com