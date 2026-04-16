Premi di produzione ferie e permessi solidali | stipulato il primo contratto aziendale alla Cavalieri & Amoretti

È stato raggiunto un accordo tra la direzione e i rappresentanti sindacali di un'azienda del settore manifatturiero, segnando la stipula del primo contratto aziendale. L'intesa prevede l'istituzione di premi di produzione, l'estensione delle ferie e l'introduzione di permessi solidali. La trattativa, durata diverse settimane, si è conclusa in modo positivo, con l'azienda che ha deciso di riconoscere diritti e benefici ai propri lavoratori attraverso questa intesa.

"Finalmente dopo una lunga e attenta trattativa, si è concluso con l'ipotesi di accordo il primo contratto aziendale in Cavalieri & Amoretti, azienda da poco sindacalizzata ma dove, con intenti comuni, volontà e passione, si è dimostrata l'efficacia del sindacato quando come obiettivo pone solo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Nuova Fiera del Levante: firmato il primo Contratto Integrativo AziendaleÈ stato sottoscritto il primo Contratto Integrativo Aziendale della Nuova Fiera del Levante, società nata ufficialmente il 7 novembre 2017. Siglato il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla ParkerÈ stato siglato oggi, 18 febbraio, l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla Parker di Sant'Angelo di Piove di Sacco,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sda: adesione massiccia allo sciopero del 2 aprile; Ferie illimitate, smart working, rimborsi per il nido. Ecco l’azienda italiana dei sogni: Vogliamo dipendenti felici; Ecco perché Fater è l’azienda dei sogni, il metodo che cambierà il lavoro in Italia; Un manager immobiliare oberato di lavoro vince un pagamento di £ 400.000 dopo aver accumulato l’incredibile cifra di 827 giorni di ferie non retribuiti in 25 anni. Rieti, Ater: premi di produzione non pagati per il passato, il dg Beccarini chiede 70mila euroRIETI - Il conto l’ha presentato al giudice: 70mila euro, relativi ai premi di produzione che l’Ater non gli ha riconosciuto, in merito all’attività svolta in passato, arco di tempo in cui l’azienda è ... ilmessaggero.it Come cambiano le buste paga nel 2026, meno tasse su straordinari, premi e rinnoviSe hai la fortuna di ricevere un premio di produzione, le notizie sono ottime. Quella tassa che prima era al 5%, ora crolla all'1%. Di fatto, il premio diventa quasi totalmente netto. Non solo: il ... ilmattino.it Un nostro giovane iscritto di Brescia, Elias Premi, ci ricorda in un minuto le nostre ricette per un fisco più giusto: costituzionalizzare lo Statuto del Contribuente per evitare i soprusi dello Stato, combattere davvero l’evasione ma destinando obbligatoriamente og facebook A Matera, al Campus di Lanera, consegnati i premi di laurea #Unibas–Ebat Premiati studi su innovazione, sostenibilità e agricoltura Ricerca e territorio sempre più connessi x.com