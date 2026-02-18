Siglato il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla Parker

Il rinnovo del contratto integrativo alla Parker di Sant'Angelo di Piove di Sacco è stato firmato oggi, 18 febbraio. La firma è avvenuta dopo settimane di trattative tra i rappresentanti dei lavoratori e l'azienda. L’accordo riguarda migliori condizioni salariali e nuove misure di sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di tutelare i dipendenti. La Parker, uno degli stabilimenti più grandi della zona, ha deciso di investire nella qualità delle condizioni di lavoro. La decisione è una risposta alle richieste dei sindacati di lungo tempo.

È stato siglato oggi, 18 febbraio, l'accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla Parker di Sant'Angelo di Piove di Sacco, stabilimento storico del settore metalmeccanico del territorio. Parker Hannifin, leader mondiale nelle tecnologie di movimento e controllo con una storia ultracentenaria, ha registrato nell'anno fiscale 2025 risultati economici straordinari: un fatturato di 19,9 miliardi di dollari e utili record (27,33 dollari per azione adjusted), con un flusso di cassa operativo che ha raggiunto i 3,8 miliardi di dollari. Proprio partendo dalla solidità di questi indicatori, la Fiom-Cgil di Padova ha impostato la trattativa con l'obiettivo di garantire che una parte del valore prodotto trovasse un riconoscimento concreto nelle buste paga e nelle condizioni di lavoro dei dipendenti.