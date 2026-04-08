Preghiera del mattino 8 Aprile 2026 | preghiamo oggi per non cadere in errore

In occasione della giornata dedicata a San Giuseppe, viene svolta una preghiera mattutina che chiede protezione e direzione. La preghiera viene rivolta al Padre, con l’intento di affrontare con sicurezza le sfide della giornata. La richiesta si concentra sulla volontà di non commettere errori e di ricevere sostegno spirituale durante il giorno. La celebrazione si svolge in un contesto di fede e devozione religiosa.

Nel giorno dedicato a San Giuseppe, eleviamo la nostra preghiera al Padre: una richiesta di guida e protezione per affrontare sotto la sua protezione ogni sfida della giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. O Padre, fa’, che quando Ti cerchiamo, non cadiamo nell’errore. Fa’ che la nostra ricerca non sia disturbata da nessuna seduzione, da nulla all’infuori di Te. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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