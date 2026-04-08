Preghiera del mattino 8 Aprile 2026 | preghiamo oggi per non cadere in errore

Da lalucedimaria.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della giornata dedicata a San Giuseppe, viene svolta una preghiera mattutina che chiede protezione e direzione. La preghiera viene rivolta al Padre, con l’intento di affrontare con sicurezza le sfide della giornata. La richiesta si concentra sulla volontà di non commettere errori e di ricevere sostegno spirituale durante il giorno. La celebrazione si svolge in un contesto di fede e devozione religiosa.

Nel giorno dedicato a San Giuseppe, eleviamo la nostra preghiera al Padre: una richiesta di guida e protezione per affrontare sotto la sua protezione ogni sfida della giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. O Padre, fa’, che quando Ti cerchiamo, non cadiamo nell’errore. Fa’ che la nostra ricerca non sia disturbata da nessuna seduzione, da nulla all’infuori di Te. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino 8 aprile 2026 preghiamo oggi per non cadere in errore
© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 8 Aprile 2026: preghiamo oggi per non cadere in errore

Preghiera del mattino, 2 Aprile 2026: chiediamo il dono della perseveranza nella preghieraIn questo Giovedì Santo: riscopriamo la forza della preghiera del mattino per affrontare la giornata ed iniziare il Triduo Pasquale, chiedendo a...

Preghiera del mattino, 3 Aprile 2026: ai piedi della Croce, ringraziamo GesùIn questo Venerdì Santo sostiamo in silenzio ai piedi della Croce, memoria del sacrificio estremo di Gesù.

Temi più discussi: L’eutanasia non incanta più; Orario delle messe e delle cerimonie durante il Triduo Pasquale e per la festa di Pasqua; La Milano di Sala ormai ha più turisti che anima; Chi sfiderà Meloni? Il campo largo è in attesa di un’apparizione mariana.

preghiera del preghiera del mattino 8Preghiera del mattino, 8 Aprile 2026: preghiamo oggi per non cadere in erroreInizia la giornata affidandoti a Dio Padre e alla protezione di San Giuseppe, per camminare nella luce e non cadere in errore. lalucedimaria.it

Preghiera del mattino, 7 Aprile 2026: per trasformare la nostra esistenza in una lode al PadrePreghiera del mattino sotto l'ala degli Angeli Custodi: trasforma ogni attimo in una lode al Padre e accogli questo giorno come Suo dono. lalucedimaria.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.