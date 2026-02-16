Preghiera del mattino 16 Febbraio 2026 | Signore aiutami a riconoscerti

Il lunedì mattina la comunità si rivolge allo Spirito Santo, seguendo la preghiera del 16 febbraio 2026, intitolata “Signore aiutami a riconoscerti”. La richiesta di aiuto si rivolge a ricevere luce e forza per affrontare la giornata, mentre si cerca di sentirsi meno soli nei propri impegni quotidiani. La preghiera invita a rivolgersi a Dio per trovare sostegno e chiarezza in ogni momento.

Il lunedì è dedicato allo Spirito Santo. Invocalo con questa preghiera del mattino per ricevere luce, forza e sentirti accompagnato in ogni tuo impegno. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

