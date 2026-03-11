Perché amiamo il trash e perché ci riguarda più di quanto crediamo?

Cinema, televisione e social network sono i palcoscenici in cui il nostro amore per il trash si manifesta quotidianamente. Nel suo nuovo libro, il professore Giuseppe Previtali analizza come questi mezzi influenzino le nostre preferenze e il modo in cui ci relazioniamo con contenuti spesso considerati superficiali o volgari. La sua analisi rivela aspetti sorprendenti di un fenomeno che coinvolge molti di noi senza che ce ne rendiamo conto.

Articolo. Cinema, televisione e social network. Nel suo nuovo libro il professore Giuseppe Previtali racconta come lo “scarto” diventi una chiave per capire la cultura visiva contemporanea Il trash è una categoria culturale tanto onnipresente quanto evanescente. Abita i palinsesti televisivi e i social network, si insedia e impera nei fenomeni virali della rete, attraversa la pubblicità, le webserie e i reality show. Eppure, nonostante la sua diffusione, continua a restare un oggetto difficile da definire. Che cosa rende davvero qualcosa «trash»? È solo una questione di cattivo gusto, o piuttosto, un sintomo di dinamiche culturali più... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

