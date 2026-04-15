Verso l’addio al termine pre-diabete in arrivo riclassificazione del tipo 2 | ecco perché
La Società italiana di diabetologia sta valutando una modifica nella classificazione del diabete di tipo 2, che potrebbe comportare l’abbandono del termine
(Adnkronos) – Addio al termine 'pre-diabete'? La Società italiana di diabetologia (Sid) segue con grande attenzione il dibattito scientifico internazionale, di recente rilanciato anche sulle pagine di 'The Lancet Diabetes & Endocrinology', che propone di superare la definizione per passare a una classificazione in stadi del diabete di tipo 2 (T2D). Introdotto per identificare una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Il ‘pre-diabete’ non convince più: verso una nuova classificazioneIntrodotto nel 2011 per stimolare interventi correttivi dello stile di vita, il termine ‘pre-diabete’ rischia di andare in pensione dopo soli 15 anni.