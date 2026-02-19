Cantiere Gaslini e problemi in via Redipuglia con strada chiusa | il grido d' allarme

La Uil Fp Gaslini ha segnalato un grave problema causato dal cantiere dell’Istituto Gaslini, che ha portato alla chiusura di via Redipuglia a Genova-Quarto. Questa chiusura impatta direttamente sulla viabilità locale, creando disagi ai residenti e agli automobilisti. La presenza dei lavori ha bloccato una strada principale, rendendo difficile il transito e creando code lungo le vie limitrofe. La situazione si è intensificata nelle ultime settimane, con le autorità che cercano soluzioni rapide. La chiusura rimane in vigore fino a nuove comunicazioni.

L'intervento del sindacato Uil Fp dopo la discussione in consiglio comunale: "Rischi ambientali e sicurezza da non sottovalutare" La Uil Fp Gaslini è intervenuta attraverso una nota diffusa, esprimendo la "massima allerta sulla sicurezza del cantiere dell’Istituto Giannina Gaslini e sulla situazione della viabilità a Genova-Quarto, in particolare lungo via Redipuglia". Un tema che è stato affrontato nei giorni scorsi anche in consiglio comunale. L'assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante ha risposto: "La strada è stata chiusa su richiesta dei vigili del fuoco; è un cantiere privato, con scia del 2025.🔗 Leggi su Genovatoday.it

