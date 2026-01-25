Una medaglietta della Madonna torna a casa dalle rive del Piave dopo oltre un secolo

Una medaglietta raffigurante la Madonna, dopo oltre un secolo, torna a casa dalle rive del Piave. Il suo viaggio, lungo quasi mille chilometri, collega il Veneto alla Puglia, attraversando un intero secolo di storia. Un percorso che unisce passato e presente, portando alla luce un frammento di memoria e di fede custodito nel tempo e nello spazio.

FRANCAVILLA FONTANA - Un percorso di quasi mille chilometri, dal Piave alla Puglia. Non solo spaziale, anche temporale, visto che il percorso è durato un secolo. Un piccolo oggetto di devozione, appartenuto a un francavillese, è stato trovato e "riportato a casa". Si tratta di una medaglietta. Francavilla: una medaglietta ritrovata ricorda Francesco Gargaro. Una medaglietta della Madonna torna a casa dalle rive del Piave dopo oltre un secolo. Apparteneva a un soldato che combatté durante la Prima Guerra Mondiale. Come spiega il sindaco Denuzzo, è stata trovata da francavillesi che vivono nel Trevigiano ...

