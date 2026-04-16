Il 26 aprile, presso la galleria Atelier ControSegno a Pozzuoli, si terrà l’evento Open Art, con orario dalle 11:00 alle 19:00. Durante la giornata, sarà possibile partecipare gratuitamente a laboratori dedicati alla cartapesta e all’acquerello, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente il pubblico in attività artistiche pratiche. La manifestazione mira a promuovere l’arte attraverso esperienze pratiche aperte a tutti.

Il 26 aprile, dalle ore 11:00 alle 19:00, la galleria Atelier ControSegno situata a Pozzuoli organizzerà la giornata Open Art, un evento che prevede la partecipazione diretta del pubblico attraverso laboratori di cartapesta e acquerello. La manifestazione, che si svolgerà in Via Napoli 20 presso l’area de La Pietra sul lungomare Bagnoli Cumana Dazio, vedrà il coinvolgimento delle artiste Alessia D’Alise e Laura Chilivani, con l’obiettivo di trasformare l’osservazione estetica in un processo creativo collettivo e condiviso. L’arte come pratica relazionale tra tradizione e partecipazione. L’iniziativa proposta dall’atelier non si limita alla semplice esposizione di opere, ma punta a scardinare la barriera tra creatore e spettatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pozzuoli si accende d’arte: laboratori gratuiti tra cartapesta e acquerello

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