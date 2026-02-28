Il cantante Mika si esibirà lunedì 2 marzo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle ore 21, portando in scena lo spettacolo del suo Spinning Out Tour. La performance presenta il suo nuovo album, intitolato ‘Hyperlove’. Mika, noto come artista internazionale con origini inglesi e libanesi, si prepara a coinvolgere il pubblico con uno show che unisce elementi di arte e teatro.

Stella del pop globale, cantautore sofisticato, artista giramondo metà inglese metà libanese, Mika arriva alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno lunedì, 2 marzo (ore 21) per la prima data italiana del suo Spinning Out Tour per la presentazione del nuovo album, ‘Hyperlove’. Ospite a novembre nella redazione del Qn-il Resto del Carlino, dove è stato ‘direttore per un giorno’, ha parlato di quanto l’amore sia uno dei protagonisti del disco. "Ci sono tutte le sfumature dell’amore: pericoloso, sessuale, platonico, graffiante, come se fosse un album ‘vomitato’ dal giornalista Hunter S. Thompson: sembrava iperbolico, ma il suo era solo uno strumento per parlare di cose un po’ scomode. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mika, la sua stella pop si accende sul palco. Show tra arte e teatro

