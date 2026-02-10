Nascondeva droga armi e contanti dentro casa | arrestato un uomo a Giffoni

Un uomo è finito in manette a Giffoni Valle Piana. I carabinieri, con l’aiuto dei cinofili di Sarno, hanno trovato droga, armi e soldi nascosti in casa sua. Le forze dell’ordine sono entrate nell’appartamento e hanno scoperto un vero e proprio arsenale, oltre a sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. Ora l’uomo è in cella, in attesa di processo.

Un uomo, A.M le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, a Giffoni Valle Piana, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi clandestine.Il blitzSecondo la ricostruzione della Polizia.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Giffoni Valle Piana Arrestato di notte dalla Volante. Nascondeva droga e contanti Nottata intensa per le forze dell’ordine, che hanno arrestato un cittadino marocchino residente in Italia. Pusher "su ordinazione" arrestato dai carabinieri: nascondeva la droga a casa della sorella Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giffoni Valle Piana Argomenti discussi: Nasconde 25 chili di hashish in un appartamento fantasma, agenti staccano la corrente e lo arrestano; Nel magazzino del suo locale nascondeva un fucile a pompa, arrestato un giovane all'Olivella; Droga e armi in un accampamento nel bosco; 35enne pregiudicato nascondeva droga e un pericoloso arsenale nella sua abitazione a Caivano, arrestato. 35enne pregiudicato nascondeva droga e un pericoloso arsenale nella sua abitazione a Caivano, arrestatoA Caivano un 35enne è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio e detenzione di armi clandestine. Sequestrati droga, pistole e munizioni. virgilio.it Minervino Murge (BT), operazione dei Carabinieri: armi e spaccio di droga, quattro arrestiQuattro persone arrestate nel nord Barese per armi, droga ed estorsioni: uno degli indagati impartiva ordini anche dal carcere. trmtv.it NASCONDEVA LA DROGA DA VENDERE NEL BAGNO DI UN ESERCIZIO PUBBLICO: ARRESTATO SPACCIATORE https://www.sabiniatv.it/nascondeva-la-droga-da-vendere-nel-bagno-di-un-esercizio-pubblico-arrestato-spacciatore - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.