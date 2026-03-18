Due uomini sono stati fermati dai Carabinieri a Pozzuoli, nel quartiere Monteruscello, mentre tentavano di rubare infissi dai cantieri di edilizia popolare in corso di ristrutturazione. I militari li hanno arrestati sul posto, impedendo il furto. L’intervento ha evitato che i materiali venissero trafugati e ha portato alla loro immediata detenzione.

Pozzuoli: arrestati due uomini sorpresi a rubare infissi dai cantieri di edilizia popolare a Monteruscello. Tra Pozzuoli e Monteruscello c’è un cantiere che si sta occupando della ristrutturazione degli edifici di edilizia popolare del quartiere a via U. S. 71. Un’opera importante e positiva, ma la criminalità non guarda in faccia a nessuno e non ha morale. Delle volte – come in questo caso – non si è nemmeno grati. I carabinieri della stazione di Monteruscello stanno percorrendo le strade proprio per il contrasto dei reati predatori quando notano due persone. Il primo ha 37 anni ed è già noto alle forze dell’ordine mentre l’altro ha 30 anni ed è incensurato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli Monteruscello: Furto nel cantiere che sta ristrutturando le case popolari, Carabinieri arrestano 2 persone

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