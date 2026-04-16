Droga e due pistole nascoste sulla cabina dell'ascensore | 38enne arrestato a Pozzuoli

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Pozzuoli dopo essere stato sorpreso dai carabinieri a spacciare droga in strada. L’individuo, che si trovava in libertà vigilata, aveva due pistole e della droga nascosta sulla cabina di un ascensore. Durante una perquisizione in casa dei genitori, i militari hanno rinvenuto circa 7mila euro in contanti.

L'uomo era in libertà vigilata ed è stato sorpreso dai carabinieri a spacciare droga. In casa dei genitori, invece, i militari dell'Arma hanno trovato 7mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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