A Pozzuoli, le forze dell'ordine hanno scoperto un vasto deposito di droga e armi nascosto nel vano ascensore di un edificio. All’interno sono stati trovati pistole, dosi di crack e cocaina, oltre a circa 7.000 euro in contanti. La presenza di un vero e proprio “market” di stupefacenti nel Napoletano si arricchisce di un nuovo episodio, con armi e sostanze illegali sequestrate durante le operazioni di polizia.

Arsenale di armi e droga nel vano ascensore: il “market” della cocaina nel Napoletano ritaglia un altro spazio per arsenale e dosi di stupefacente e conquista ulteriore risalto nella cronaca. Il crimine, si sa, ha bisogno di nascondigli. Ma è altrettanto noto che quando la fantasia dei pusher incontra la meticolosità dei carabinieri, anche il rifugio più ingegnoso finisce per diventare la porta girevole verso il carcere. e allora veniamo ai fatti oggetto della notizia. Siamo a Pozzuoli, periferia di Napoli, in Via Saba, dove la Sezione Operativa della locale Compagnia ha messo a segno un colpo durissimo allo spaccio locale, smantellando una centrale della droga e delle armi gestita da un 38enne, volto già noto alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Droga a Pozzuoli, la chiave nella biancheria, dosi e armi nel vano ascensore: pistole, crack, cocaina e 7mila euro nella cabina

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