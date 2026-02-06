Bontà al quadrato | 800 dolci e 31mila euro regalati a chi fa fatica ad arrivare a fine mese

La solidarietà ha preso il largo durante il Natale, con oltre 800 dolci distribuiti e 31mila euro donati a chi fa fatica a mettere insieme il pranzo e le spese di ogni giorno. Un gesto concreto che ha coinvolto molte persone, unendo solidarietà e attenzione alle difficoltà della comunità.

Questi i numeri dell'iniziativa Coop che ha trasformato un gesto semplice come comprare un panettone o un pandoro in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno È stato un Natale all'insegna della solidarietà che ha unito convenienza e attenzione alla comunità locale. Lo raccontano i numeri di "Prendi 1, doniamo 1" l'iniziativa Coop che, dal 18 al 24 dicembre, ha trasformato un gesto semplice come comprare un panettone o un pandoro Coop nei negozi della Cooperativa o su EasyCoop, in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno. "Con "Prendi 1, doniamo 1", Coop Alleanza 3.0 ha confermato il proprio impegno a favore delle comunità locali, dimostrando che anche un dolce tradizionale può diventare un simbolo di solidarietà e partecipazione - scrive la cooperativa -.

