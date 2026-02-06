Bontà al quadrato con la Coop | 600 dolci e 27 mila euro regalati a chi fa fatica ad arrivare a fine mese
La Coop ha deciso di fare un regalo speciale quest’anno. Ha distribuito 600 dolci e donato 27 mila euro a persone in difficoltà. L’iniziativa ha coinvolto chi fatica ad arrivare a fine mese, portando un sorriso in un Natale che si è fatto più caldo grazie alla generosità del supermercato.
È stato un Natale all’insegna della solidarietà che ha unito convenienza e attenzione alla comunità locale. Lo raccontano i numeri di “Prendi1, doniamo1” l’iniziativa Coop che, dal 18 al 24 dicembre, ha trasformato un gesto semplice come comprare un panettone o un pandoro Coop nei negozi della.🔗 Leggi su Riminitoday.it
