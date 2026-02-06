Bontà al quadrato con la Coop | 600 dolci e 27 mila euro regalati a chi fa fatica ad arrivare a fine mese

La Coop ha deciso di fare un regalo speciale quest’anno. Ha distribuito 600 dolci e donato 27 mila euro a persone in difficoltà. L’iniziativa ha coinvolto chi fatica ad arrivare a fine mese, portando un sorriso in un Natale che si è fatto più caldo grazie alla generosità del supermercato.

