Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis nell' ufficio di Melito Irpino

Poste Italiane ha avviato i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Melito Irpino nell’ambito del progetto Polis. Gli interventi prevedono interventi strutturali e tecnologici per migliorare i servizi offerti e l’accoglienza ai clienti. La ristrutturazione si inserisce in un piano più ampio volto a rendere più efficienti e accessibili gli uffici postali nella zona. I lavori sono stati comunicati ufficialmente dall’azienda.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Melito Irpino è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Fontanarosa, al via i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di Poste ItalianePresso l’ufficio postale di Fontanarosa sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice... Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Pieve Santo StefanoArezzo, 15 aprile 2026 – Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Pieve Santo Stefano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Poste Italiane: al via il lavoro nell'ufficio di Pieve Santo Stefano; Poste italiane: al via i lavori del Progetto Polis nell'ufficio postale di Fumane; Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Pieve Santo Stefano; Poste Italiane, al via 3ª edizione del premio giornalistico Tg Poste. Poste Italiane e Polizia di Stato insieme a Sala Consilina: al via il progetto Guida SicuraPoste Italiane e Polizia Stradale promuovono la sicurezza stradale a Sala Consilina. Un programma di formazione per dipendenti su prevenzione e guida responsabile ... infocilento.it Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Pieve Santo StefanoLa continuità dei servizi sarà garantita da un ufficio postale mobile nelle adiacenze dell’ufficio postale ... msn.com Sabato 18 aprile la presentazione ufficiale con annullo filatelico in collaborazione con Poste Italiane - facebook.com facebook