Postamat di nuova generazione a Falsomiele e allo Zen sono dotati col sistema di macchiatura delle banconote

A Palermo, presso gli uffici di piazzale della Costellazione e via Gino Zappa, sono stati installati nuovi Postamat di ultima generazione. Questi sportelli automatici sono dotati di monitor digitale ad alta luminosità e di un dispensatore innovativo. Tra le caratteristiche di sicurezza, spicca il sistema di macchiatura delle banconote, che garantisce una maggiore protezione durante le operazioni di prelievo e deposito.

Poste Italiane ha installatonei due uffici palermitani di piazzale della Costellazione e via Gino Zappai nuovi Atm Postamat dotati di monitor digitale a elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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