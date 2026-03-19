Scienza creati in laboratorio neurobot dotati di sistema nervoso primitivo

In un laboratorio sono stati sviluppati dei “neurobot”, creature biologiche con un sistema nervoso primitivo, utilizzando cellule di rana. Questi organismi sono stati ottenuti attraverso processi di laboratorio e rappresentano nuove forme di vita artificiale. La creazione di questi neurobot ha attirato l’attenzione nel campo scientifico, aprendo nuove possibilità nello studio delle reti neurali e delle funzioni di base del sistema nervoso.

Nuove forme di vita biologiche dotate di un sistema nervoso primitivo sono state create in laboratorio a partire da cellule di rana. E’ quanto emerge da uno studio guidato da Michael Levin della Tufts University e Haleh Fotowat del Wyss Institute, pubblicato sulla rivista Advanced Science, che descrive lo sviluppo dei cosiddetti ‘ neurobot’, evoluzione degli xenobot, piccoli biobot capaci di movimento autonomo. I ricercatori hanno dimostrato che l’aggiunta di cellule nervose consente a questi organismi di sviluppare reti neurali funzionali e comportamenti piu’ complessi, offrendo nuove prospettive per la biologia sintetica e la medicina rigenerativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Sistema nervoso, sonno e movimento: ecco come proteggerlo Leggi anche: Quattro uova a settimana per ‘curare’ sistema nervoso, vista e pelle: cosa dice l’immunologo Contenuti utili per approfondire Scienza creati in laboratorio neurobot... Temi più discussi: Foligno, tre giorni alla scoperta delle sfide del patrimonio culturale: al via C.r.e.a. Cultura Festival; C.R.E.A. CULTURA 2026: torna il festival internazionale delle buone pratiche di educazione al patrimonio cu...; Giotto e Didò: laboratori creativi a Città della Scienza; Primi follicoli piliferi cresciuti in provetta: la scoperta giapponese che cambia la cura della calvizie. Spermatozoi e ovuli creati in laboratorio, la scienza prospetta scenari inediti per la riproduzione umanaEntro pochi anni, spermatozoi e ovuli creati in laboratorio potrebbero offrire a chiunque, indipendentemente da fertilità o età, la possibilità di avere figli biologici: la ricerca sta compiendo ... fanpage.it Capelli creati in laboratorio: coltivano per la prima volta follicoli funzionantiUna nuova combinazione di cellule ha permesso di far crescere follicoli capaci di svilupparsi naturalmente. Ecco come. tech.everyeye.it Ci sono posti che l'umanità ha usato per duemila anni di fila, e che la scienza ufficiale non aveva ancora registrato. Era il 2017. Due sub locali di Reggio Calabria, Demetrio Serranò e Francesco Sesso, scendono a 40-50 metri davanti alla Via Marina, nello Str - facebook.com facebook L’ultimo (speriamo) allarme climatico: farà così caldo che entro il 2050 non riusciremo più a muoverci, non si lavorerà più, l’economia crollerà e noi moriremo. E la chiamano scienza x.com