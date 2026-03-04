Il Milan sembra aver difficoltà a chiudere l'acquisto di André dal Corinthians. Il centrocampista brasiliano classe 2006, che era stato indicato come prossimo arrivo dei rossoneri, ha fatto sapere qualcosa di importante, mentre il club brasiliano ha alzato la richiesta economica. La trattativa, che sembrava ormai definita, potrebbe quindi non andare a buon fine.

Aumentano le difficoltà affinché André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006, si trasferisca dal Corinthians al Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il summit previsto ieri tra la dirigenza del club di San Paolo e gli agenti del giocatore, infatti, non c'è stato. La giunta direttiva del Corinthians ha confermato la sua posizione: non vuole vidimare i documenti pronti che avrebbero portato il numero 49 del 'Timão' alla corte di Massimiliano Allegri dal prossimo 1° luglio. Calciomercato Milan, André rischia di saltare. La ricostruzione degli eventi Ma ripercorriamo le tappe della vicenda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il colpo André si allontana: il Corinthians alza la posta e il giocatore ha fatto sapere una cosa

Dal Brasile: “André, il Corinthians ha respinto l’offerta del Milan”. E ora?Nelle scorse ore sarebbe andato in scena un incontro tra il calciatore André, i suoi agenti e il Corinthians per prendere una decisione definitiva...

Milan-André, l'affare si complica ancora: il Corinthians gioca al rialzoIl tempo scorre, il Milan vuole chiudere ma le questioni burocratiche non permettono ancora la fumata bianca per André.

Approfondimenti e contenuti su Milan il colpo André si allontana il....

Temi più discussi: Colpo di scena per André: affare a rischio. E il Milan può fare ricorso alla Fifa; Milan, colpo a sorpresa: è quasi fatta per André, arriva dal Corinthians; Serie A, Calciomercato Milan – Fatta per André: colpo da 17 milioni; Milan, colpo André: cifre, bonus e retroscena del nuovo talento in arrivo dal Brasile. Cosa manca alla fumata bianca.

André Milan, affare a rischio? I rossoneri possono appellarsi alla FIFA! Occhio all’ostacolo burocratico per il colpo dal CorinthiansAndré Milan, affare a rischio? I rossoneri possono appellarsi alla FIFA! Occhio all’ostacolo burocratico per il colpo dal Corinthians Il Milan sta per concludere una trattativa importante per l’acquis ... calcionews24.com

Fabrizio Romano | Andrè al Milan, colpo ad un passo: cifre e di chi si trattaAndré al Milan - Il Milan è pronto a piazzare un colpo in prospettiva che ha già acceso il mercato estivo. Il club rossonero ha ... fantamaster.it

Biasin sul derby: "Il Milan lo prepara con una meritata serenità, ecco perché" x.com

Il Milan ha deciso https://mdst.it/4udfO50 #SportMediaset facebook