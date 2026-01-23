Vice Yildiz | due obiettivi concreti e una new entry nella lista di Comolli Chi potrebbe sbarcare a Torino in questa sessione

Vice Yildiz rappresenta un nuovo obiettivo per la Juventus, con due traguardi precisi e una possibile new entry nella rosa di Comolli. La società valuta attentamente le opzioni di mercato, considerando anche altri profili. Tra le piste più concrete, si parla di un talento francese, che potrebbe rafforzare il centrocampo o l’attacco. La situazione si sviluppa con attenzione, mentre le trattative proseguono in modo riservato e strategico.

Vice Yildiz: Chiesa e Maldini piste difficili, il club vira sul talento francese. Operazione da 15 milioni, Comolli decisivo per la fumata bianca. La  Juventus  ha le idee chiare sulla priorità assoluta di questa finestra di riparazione: regalare a  Luciano Spalletti un’alternativa di livello per la trequarti. La ricerca del cosiddetto  vice-Yildiz  è entrata in una fase cruciale, poiché le prime opzioni sondate si stanno rivelando più ardue del previsto. Il ritorno di  Federico Chiesa  è una pista affascinante ma decisamente in salita: l’operazione è  complicata per le richieste del Liverpool, che non intende svendere l’ esterno offensivo, e per i costi di gestione elevati che frenano ogni entusiasmo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

