Vice Yildiz rappresenta un nuovo obiettivo per la Juventus, con due traguardi precisi e una possibile new entry nella rosa di Comolli. La società valuta attentamente le opzioni di mercato, considerando anche altri profili. Tra le piste più concrete, si parla di un talento francese, che potrebbe rafforzare il centrocampo o l’attacco. La situazione si sviluppa con attenzione, mentre le trattative proseguono in modo riservato e strategico.

Vice Yildiz: Chiesa e Maldini piste difficili, il club vira sul talento francese. Operazione da 15 milioni, Comolli decisivo per la fumata bianca. La Juventus ha le idee chiare sulla priorità assoluta di questa finestra di riparazione: regalare a Luciano Spalletti un’alternativa di livello per la trequarti. La ricerca del cosiddetto vice-Yildiz è entrata in una fase cruciale, poiché le prime opzioni sondate si stanno rivelando più ardue del previsto. Il ritorno di Federico Chiesa è una pista affascinante ma decisamente in salita: l’operazione è complicata per le richieste del Liverpool, che non intende svendere l’ esterno offensivo, e per i costi di gestione elevati che frenano ogni entusiasmo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vice Yildiz: due obiettivi concreti e una new entry nella lista di Comolli. Chi potrebbe sbarcare a Torino in questa sessione

Leggi anche: Calciomercato Juve, SOS centrocampo: quattro nomi nella lista di Comolli. C’è un preferito e tre alternative suggestive…Chi potrebbe arrivare a Torino

Calciomercato Juve, per gennaio si cerca il vice-Yildiz: da Chiesa a Schade, tutti i nomi nella lista di Comolli per rafforzare il reparto offensivoPer il mercato di gennaio, la Juventus punta a rafforzare il reparto offensivo individuando un vice-Yildiz.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Ora la Juve ci crede: pronti due colpi per Spalletti, ma occhio alle sorprese (anche in uscita); Vice Yildiz, spunta l'affarone Verona dopo Maldini: doppio duello Juve-Napoli; Il nuovo centravanti non è l'unico obiettivo della Juventus: cosa serve alla squadra di Spalletti sul mercato; Da Maldini a Chiesa: continua la ricerca di un vice Yildiz, le ultimissime sulle trattative.

Pagina 3 | Vice Yildiz, spunta l'affarone Verona dopo Maldini: doppio duello Juve-NapoliI destini di mercato dei bianconeri e dei partenopei si intrecciano ancora sul mercato prima che sul campo: la situazione prima del big match dello Stadium ... tuttosport.com

La Juventus cerca Maldini come vice-Yildiz, Napoli su En-Nesyri e Roma al lavoro per FortiniCALCIOMERCATO - La Juventus vuole trovare un'alternativa al suo gioiellino in caso di necessità e Daniel Maldini sarebbe la scelta che piace di più. eurosport.it

La #Juventus segue da mesi Yann #Gboho, non da questi ultimi giorni. Il classe 2001 insieme al suo entourage ha già incontrato i in diverse occasioni sia a Parigi che a Torino. Lui, più di #Chiesa, sarebbe il perfetto vice Yildiz. x.com

Yann Gboho è l’ultima idea per il ruolo di vice Yildiz L’esterno del Tolosa, come riporta La Stampa, è una delle alternative a Chiesa e Maldini Il classe 2001 è un profilo ben noto alla dirigenza: fu proprio Comolli a portarlo al Tolosa #Gboho #Juventus # - facebook.com facebook