Durante un attacco con missili statunitensi, due bambine sono state colpite a Minab. Fonti ufficiali indicano che l’istituto frequentato dalle bambine era presente nella lista dei possibili obiettivi, anche se inizialmente si è verificata confusione sul motivo di quella scelta. La notizia viene riportata da fonti giornalistiche statunitensi che citano una persona interna alla discussione militare.

La guerra grande I senatori democratici scrivono al capo del Pentagono Pete Hegseth: «Grave preoccupazione». Trump: «Posso convivere con le conclusioni del report». «Il Nobel per la pace non mi interessa più» La guerra grande I senatori democratici scrivono al capo del Pentagono Pete Hegseth: «Grave preoccupazione». Trump: «Posso convivere con le conclusioni del report». «Il Nobel per la pace non mi interessa più» DOPO L’INDAGINE del New York Times che stimava «probabile» che si fosse trattato di un attacco americano, a pochi giorni di distanza il Post getta una luce su molti più aspetti di questa «probabilità», nel frattempo riconosciuta anche da una «valutazione preliminare» condotta da funzionari statunitensi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - I missili Usa sulle bimbe di Minab. Perché l’istituto era nella lista dei target?

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