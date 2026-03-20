Porto commerciale di Fiumicino | le linee guida per il futuro

L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha presentato le linee guida per il porto commerciale di Fiumicino, delineando le strategie da seguire nei prossimi tre anni. Il documento stabilisce le priorità e le modifiche amministrative necessarie per il futuro dello scalo, segnando un passaggio importante nel processo di riorganizzazione. La comunicazione è stata resa pubblica oggi, con un focus sulla pianificazione strategica.

Fiumicino, 20 marzo 2026 – L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale traccia la rotta per il prossimo triennio, definendo una nuova fisionomia per gli scali di competenza attraverso un passaggio amministrativo cruciale. Il Comitato di gestione dell’ente ha infatti approvato il Piano operativo triennale e adottato ufficialmente il Documento di pianificazione strategica di sistema (Dpss), segnando un punto di svolta per la gestione della risorsa mare nel quadrante laziale. Al centro della manovra si colloca l’adozione della proposta di adeguamento tecnico funzionale (Atf) che riguarda il piano regolatore del nuovo scalo commerciale di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Restyling di via Argiro, il Comune studia anche il rilancio commerciale: "Nuove linee guida per le concessioni di suolo pubblico"La nuova via Argiro continua a prendere forma attraverso i lavori di restyling avviati dall'amministrazione pubblica. Porto commerciale di Fiumicino, pressing per accelerare su secondo e terzo stralcioFiumicino – Il porto commerciale di Fiumicino torna al centro dell’agenda politica regionale con una richiesta precisa: imprimere un’accelerazione... Una raccolta di contenuti su Porto commerciale Temi più discussi: Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino, via libera all’adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore; Fiumicino, prima seduta del Comitato AdSP con la nomina del nuovo Segretario Generale e approvazione del; Porto commerciale di Fiumicino, verso lo slittamento la fine dei lavori della darsena pescherecci; Porto di Civitavecchia, Latrofa Obiettivo 4 milioni di passeggeri in 3 anni. Porto commerciale di Fiumicino: le linee guida per il futuroL'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale traccia la rotta per il prossimo triennio, definendo una nuova fisionomia per gli scali di competenza ... ilfaroonline.it Porto di Civitavecchia, Latrofa Obiettivo 4 milioni di passeggeri in 3 anniROMA (ITALPRESS) - 'Nel porto di Civitavecchia e in quello di Fiumicino abbiamo delle importanti opere infrastrutturali in corso: il primo ... notizie.tiscali.it #manfredonia #lavorisubacquei Manfredonia, lavori subacquei nel porto commerciale: area interdetta per 15 giorni StatoQuotidiano.it - facebook.com facebook