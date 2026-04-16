Porto bloccato via al piano di azione | subito rimozione dei fanghi ed escavazione della secca per poter tornare in mare
A partire dal 17 aprile, si procederà con lo svuotamento dei fanghi dalla vasca più piccola del porto, dove sono stati depositati durante le operazioni di dragaggio. Tre giorni dopo, il 21 aprile, arriverà un pontone destinato all’escavazione della secca situata all’uscita del porto. Queste misure sono state adottate per consentire la riapertura delle vie di accesso al mare e ripristinare le operazioni portuali.
Inizierà il 17 aprile lo svuotamento dei fanghi dalla vasca più piccola in cui, con il dragaggio, sono stati versati, mentre martedì 21 arriverà il pontone per l’escavazione della secca all’uscita del porto. Questi i primi due interventi immediati del piano presentato al tavolo istituito in.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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