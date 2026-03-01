Bloccato a Dubai un gruppo di turisti del Sebino e della Franciacorta | Dormo vestita per poter scappare se serve

Un gruppo di turisti provenienti dal Sebino e dalla Franciacorta si trova bloccato a Dubai, dove ha dichiarato di dormire vestito nel timore di dover fuggire in fretta. La situazione si è aggravata nelle ultime ore a causa dell’escalation militare nel Medio Oriente, creando un clima di forte tensione tra i viaggiatori. La loro permanenza nel paese arabo resta incerta e sotto stretta sorveglianza.

Brescia, 1 marzo 2026 – Ore di altissima tensione per un gruppo di turisti del Sebino e della Franciacorta in vacanza negli Emirati Arabi Uniti, dopo l’escalation militare che ha infiammato il Medio Oriente nelle ultime 48 ore. A seguito dell'attacco degli Stati Uniti contro l'Iran la risposta di Teheran non si è fatta attendere, colpendo anche obiettivi a Dubai e provocando il blocco totale dei voli. Tra le migliaia di italiani bloccati nell'Emirato, si registra un gruppo di persone provenienti dalla Franciacorta e dal Sebino in viaggio con una agenzia del territorio, che si sono ritrovate nel mezzo di uno scenario di guerra. Le testimonianze che giungono direttamente dall'hotel di Dubai dove soggiornano descrivono una situazione di incertezza e timore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bloccato a Dubai un gruppo di turisti del Sebino e della Franciacorta: “Dormo vestita per poter scappare se serve” Crosetto bloccato a Dubai mentre esplode la crisi in Iran, M5S: “Si dimetta, serve responsabilità istituzionale”Il M5S ha chiesto le dimissioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, bloccato a Dubai durante l'escalation in Medio Oriente, parlando di... Leggi anche: Il giocatore della Primavera del Pescara a Crans-Montana: «Era complicato scappare, il passaggio era bloccato» La Caduta di Dubai Un Fenomeno Allarmante Sta Sconvolgendo il Futuro della Città del Lusso! Contenuti e approfondimenti su Bloccato. Temi più discussi: Attacco all'Iran, Crosetto bloccato a Dubai: scoppia il caso politico; Esclusivo – Crosetto bloccato a Dubai: spazio aereo chiuso per l’attacco di Israele e Usa all’Iran; Il ministro Crosetto bloccato a Dubai. I Servizi non sapevano del viaggio; ?Crosetto con la famiglia bloccato a Dubai, volo cancellato dopo l'attacco dell'Iran. Ansia per un gruppo di 204 studenti italiani. Studente di Torino bloccato a Dubai: Preoccupati per nostro rientro in ItaliaSono circa 200 gli studenti italiani bloccati a Dubai mentre nello spazio aereo sopra la città risuonano boati e scattano gli allarmi. Tra loro c’è anche un ragazzo di un istituto scolastico di Torino ... giornalelavoce.it Crosetto bloccato a Dubai, il ministro torna in Italia su un volo militare: Ho pagato il triplo del normaleGuido Crosetto annuncia il rientro in Italia, la sua famiglia per ora rimane a Dubai: Ho bonificato al 31esimo stormo un importo maggiorato ... virgilio.it Minorenne toscano bloccato tra le esplosioni a Dubai - facebook.com facebook Capolinea di Malatesta bloccato da vetture in sosta selvaggia la linea 541 devia su via Luchino del verme, impossibilitati ad entrare a capolinea attesa vigili urbani. #mobilita #romamobilita x.com