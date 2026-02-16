L’eurodeputata Gualmini lascia il Pd ed entra in Azione | È come tornare a casa Al referendum voterò sì
Elisabetta Gualmini ha lasciato il Pd per entrare in Azione, spiegando che si sente come se tornasse a casa. La decisione arriva dopo anni di impegni politici e un confronto interno con alcuni membri del suo vecchio partito. Durante la conferenza al Senato, l’eurodeputata ha anche annunciato che voterà sì al referendum, sottolineando la sua convinzione personale.
L’eurodeputata Elisabetta Gualmini passa dal Pd ad Azione. Lo ha annunciato la stessa Gualmini in una conferenza stampa al Senato. “È un po’ come tornare a casa – ha spiegato annunciando, con Carlo Calenda, l’addio al Gruppo S&D a Strasburgo e il passaggio al gruppo RenewEu. – abbiamo fatto tante battaglie comuni. Il Pd ha cambiato struttura – ha aggiunto – c’è stata una mutazione genetica, che porta un riposizionamento nella sinistra radicale che taglia fuori la cultura del riformismo”. L’eurodeputata ha spiegato inoltre di non condividere la posizione dei dem sul referendum sulla giustizia. “È disdicevole il modo con cui nel Pd si porta avanti la battaglia sulla giustizia, con la scelta di mobilitare tutto il partito su un sindacato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
