In un procedimento giudiziario riguardante un calciatore di 25 anni, è stato confermato in appello un periodo di sei anni di reclusione per violenza sessuale. La condanna originaria, emessa nel 2021, riguarda un episodio avvenuto durante un evento nel 2018. La decisione della corte d'appello segue le verifiche e le valutazioni dei fatti contestati nel corso del processo.

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato Manolo Portanova a 6 anni per presunta violenza sessuale di gruppo. “È assurdo - ha detto alla fine il giocatore - sono 5 anni che sto vivendo una situazione incredibile, sono innocente e ho portato le prove. Non mi fermerò perché credo nella giustizia”. Il suo avvocato Gabriele Bordoni ha annunciato che la sentenza verrà impugnata in Cassazione. Soddisfatta la controparte per cui era presente l’avvocato Jacopo Meini. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Portanova, confermati in appello i 6 anni per violenza sessuale

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