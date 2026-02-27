Menaggio violenza sessuale al lido | due giovani condannati a 3 e 6 anni in Appello

Menaggio (Como), 27 febbraio 2026 – La seconda sentenza di Appello del processo per la violenza sessuale di gruppo avvenuta la notte la notte tra l'8 e il 9 agosto 2018, nel parcheggio davanti al Lido di Menaggio, ridetermina ruoli e pene, ma conferma la responsabilità penale degli ultimi due imputati rimasti a processo: 3 anni la condanna per Nicholas Pedrotti, 29 anni di Chiesa in Valmalenco, 6 anni per Emanuel Dedaj, 27 anni di Spoleto. Già a novembre 2024, la Corte di Cassazione aveva reso definita la condanna a 8 anni di reclusione per il terzo imputato, Gheorghe Rotaru, moldavo di 28 anni, ma in quell'occasione le posizioni di Pedrotti e Dedaj erano state rinviate a nuova sezione della Corte d'Appello.