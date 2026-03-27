Cosa fare anche gratis a Trento dal 27 al 29 marzo | tutti gli eventi

Dal 27 al 29 marzo, Trento ospita una serie di eventi che spaziano tra sagre di paese, concerti, mostre, attività sportive e iniziative culturali. Durante il fine settimana, la città si anima con diverse proposte, alcune gratuite, che coinvolgono la comunità locale e i visitatori. Numerosi appuntamenti sono programmati nel centro cittadino e nelle zone limitrofe, offrendo opportunità di intrattenimento e svago a tutti gli interessati.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti .Anche questo fine settimana il Trentino si accende di appuntamenti, tra sagre di paese, concerti, mostre, sport e proposte culturali. Un’occasione per vivere il territorio in tutte le sue sfumature, dalle cime delle Dolomiti ai borghi storici. Dal Garda al Tesino, dalla Val di Fassa alla Valle dei Laghi, il weekend propone eventi per famiglie, appassionati di musica, sportivi e curiosi in cerca di esperienze all’aria aperta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 27 al 29 marzo: tutti gli eventi Articoli correlati Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 27 al 29 marzo: tutti gli eventiLa festa di primavera alla Biblioteca degli alberi, i laboratori in Cascina Merlata, i campi di tulipani e ancora eventi gratuiti e per famiglie Il... Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 13 al 15 marzo: tutti gli eventiUna selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Contenuti e approfondimenti su Cosa fare Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 20 al 22 marzo: tutti gli eventi; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 20 al 22 marzo: tutti gli eventi; Cosa fare (anche gratis) con i bambini a Milano ad aprile 2026; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 21 e domenica 22 marzo: dal ritorno dell'Hippie Market al Festival dell'Amatriciana e Carbonara. Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 27 al 29 marzo: tutti gli eventiLa festa di primavera alla Biblioteca degli alberi, i laboratori in Cascina Merlata, i campi di tulipani e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 27 al 29 marzo: dalla festa di primavera ai campi di tulipani fino all'evento in stile BridgertonCosa fare a Milano in un weekend ricco di eventi tra cultura, spettacoli ed esperienze? Dal 27 al 29 marzo c'è l'imbarazzo della scelta. msn.com Stai pensando a cosa fare ad agosto E’’ il momento migliore x pensarci, veni con noi in Marocco! Siamo già in 2 + il coordinatore, io!! Le date sono perfette! Ma soprattutto possiamo prenotare con largo anticipo tutto e decidere bene cosa vedere! Dai, andiam - facebook.com facebook #tuttoweekend: ecco cosa fare a Grosseto e in Maremma dal 27 al 29 marzo - Il Giunco x.com