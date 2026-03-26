Cosa fare anche gratis a Milano dal 27 al 29 marzo | tutti gli eventi

Dal 27 al 29 marzo, Milano ospita una serie di eventi che includono attività all’aperto, laboratori per bambini e feste accessibili a tutti. La città si anima con iniziative pubbliche e gratuite, pensate per coinvolgere diverse fasce di pubblico. Questi appuntamenti si svolgono in vari spazi cittadini, offrendo opportunità di svago e partecipazione durante il fine settimana primaverile.

La festa di primavera alla Biblioteca degli alberi, i laboratori in Cascina Merlata, i campi di tulipani e ancora eventi gratuiti e per famiglie Il nuovo weekend di primavera porta a Milano eventi all’aperto, laboratori per bambini e feste aperte a tutti. In piazza Lima inaugura il nuovo mercato agricolo coperto di Campagna Amica, uno spazio dedicato ai prodotti agricoli del territorio con show cooking e degustazioni gratuite (sabato). Le atmosfere di Bridgerton arrivano invece al Museo della Scienza con un evento in pieno stile Regency con l'iniziativa di Thun dedicata alla nuova collezione ‘Incanto di Primavera’ e ‘Incanto di Pasqua’.... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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