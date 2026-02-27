La piazza diventa aula di legalità | l’Arma dei carabinieri incontra gli studenti di Melicucco

La piazza di Melicucco si trasforma temporaneamente in un luogo di confronto tra le istituzioni e gli studenti, grazie a un evento dedicato alla legalità e alla cittadinanza attiva. Durante l'iniziativa, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di ascoltare e dialogare con rappresentanti delle forze dell'ordine, creando un momento di coinvolgimento diretto e partecipato.

Una lezione speciale di legalità e cittadinanza attiva ha animato la piazza principale di Melicucco, trasformata per un giorno in uno spazio di incontro e confronto tra le istituzioni e le nuove generazioni. Protagonisti dell'iniziativa sono stati circa 250 studenti dell'Istituto comprensivo del.