Nel tardo pomeriggio di giovedì 16 aprile, a Casabianca, frazione di Ponte Buggianese, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili. Lo scontro ha provocato il ferimento di sei persone, che sono state soccorse dai mezzi di emergenza presenti sul posto. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei feriti sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Un violento impatto tra tre veicoli ha scosso la tranquillità di Ponte Buggianese nel tardo pomeriggio di questo giovedì 16 aprile, lasciando sei persone ferite in località Casabianca. La carambola, avvenuta lungo via Camporcioni proprio nei pressi del punto vendita Maury’s poco dopo le 18:00, ha richiesto l’intervento massiccio dei soccorsi e delle forze dell’ordine per gestire l’emergenza e assistere i coinvolti. La gestione dei soccorsi tra Pistoia e Pescia. Il bilancio definitivo dell’incidente ha il coinvolgimento di sei individui, tutti fortunatamente non in condizioni di gravità, nonostante le prime stime fornite dal personale del 118 avessero ipotizzato un numero di feriti più alto, arrivando fino a dieci persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte Buggianese, violento scontro tra tre auto: 6 feriti a Casabianca

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