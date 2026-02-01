Sindacato di polizia di Ascoli replica all’aggressione a Torino | chiede maggiore protezione per gli agenti in servizio

Un gruppo di agenti di polizia di Torino è stato aggredito durante un controllo in strada. L’attacco ha spinto il sindacato di Ascoli a chiedere con forza più protezione per gli agenti in servizio. La situazione si è fatta subito tesa, e il sindacato non ha nascosto la sua preoccupazione per la sicurezza di chi lavora sul campo.

Un gruppo di agenti di polizia di Torino è stato aggredito durante un intervento di controllo del territorio, provocando una reazione immediata da parte del Sindacato autonomo di polizia di Ascoli. L’episodio, avvenuto in un quartiere periferico della città piemontese, ha coinvolto diversi poliziotti impegnati in un normale servizio di pattugliamento. Secondo quanto riferito, gli agenti sono stati colpiti con oggetti contundenti e insultati verbalmente da un gruppo di persone che si è opposto all’intervento. Il maltrattamento è stato registrato da una telecamera di sicurezza installata in prossimità del luogo, che ha permesso di ricostruire i fatti con precisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sindacato di polizia di Ascoli replica all’aggressione a Torino: chiede maggiore protezione per gli agenti in servizio Approfondimenti su Torino Polizia Foggia, l'aggressione ala polizia locale: pietre e sassi contro gli agenti Aggressione ad agenti della penitenziaria dentro al Don Bosco, il sindacato: "Basta, non abbiamo tutele" La Segreteria del Sinappe Toscana condanna fermamente l’aggressione avvenuta il 17 gennaio presso il carcere di Pisa, in cui due agenti della penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Torino Polizia Argomenti discussi: Caos nella Cisl, i sindacati di polizia contro il dirigente del Siulp indagato: Mai al tavolo con lui; Occorre potenziare gli organici. L’appello del sindacato di polizia; Richiesta di confronto bilaterale all’insegna della trasparenza; Il sindacato di polizia locale Sulpl: Il taser è fondamentale, la Regione riveda il suo no. Sindacato autonomo polizia Ascoli condanna aggressione a poliziotti a TorinoIl Sindacato autonomo di polizia (Sap), attraverso il segretario provinciale di Ascoli Piceno Massimiliano d'Eramo, esprime piena e totale solidarietà a tutti i colleghi coinvolti nei gravissimi scont ... ansa.it Scontri a Torino, sindacato di polizia Fsp: Askatasuna è il male assolutoL'unico spazio concedibile ai membri di Askatasuna - afferma - e quello del carcere. Chiediamo di riconoscere Askatasuna come associazione terroristica ... tgcom24.mediaset.it L'attacco di Lorenzo Tamaro, segretario regionale del sindacato autonomo di polizia del Fvg: "A Torino i manifestanti avevano solo un intento, aggredire le forze dell’ordine che quotidianamente scendono in campo per il bene della brava gente e a difesa delle - facebook.com facebook

