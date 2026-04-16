Polis Cultura | Quaranta ma non li dimostra chiude la stagione di successo al Cilea
La Polis Cultura ha concluso la sua stagione al Teatro Cilea di Reggio Calabria con la commedia
Con la commedia 40.ma non li dimostra la Polis Cultura conclude in bellezza l’ennesima Stagione di successo al Teatro Cilea di Reggio Calabria. E ancora una volta si affida al suo beniamino, il mattatore siciliano Enrico Guarneri perfettamente a suo agio con il capolavoro comico dei De Filippo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Si chiude il 16 Aprile, con un’altra commedia esilarante, il cartellone invernale della Polis Cultura a Reggio Calabria - facebook.com facebook