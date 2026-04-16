Polis Cultura | Quaranta ma non li dimostra chiude la stagione di successo al Cilea

Da reggiotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polis Cultura ha concluso la sua stagione al Teatro Cilea di Reggio Calabria con la commedia

Con la commedia 40.ma non li dimostra la Polis Cultura conclude in bellezza l’ennesima Stagione di successo al Teatro Cilea di Reggio Calabria. E ancora una volta si affida al suo beniamino, il mattatore siciliano Enrico Guarneri perfettamente a suo agio con il capolavoro comico dei De Filippo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: “Quaranta…ma non li dimostra”: Enrico Guarneri in scena al teatro Annibale

Leggi anche: “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli compie sessant’anni, ma non li dimostra

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Quaranta… ma non li dimostra; Quaranta… ma non li dimostra; Reggio Calabria, al Cilea la commedia 40… ma non li dimostra | INFO.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.