Quaranta…ma non li dimostra | Enrico Guarneri in scena al teatro Annibale

Al teatro Annibale Maria di Francia si terrà un nuovo spettacolo nei giorni 9 e 10 maggio. La commedia intitolata “Quaranta…ma non li dimostra” è stata scritta da Peppino e Titina De Filippo e vede in scena l’attore Enrico Guarneri. La regia è affidata a Plinio Milazzo e la rappresentazione si svolgerà con orari diversi tra sabato sera e domenica pomeriggio.