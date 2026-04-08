Quaranta…ma non li dimostra | Enrico Guarneri in scena al teatro Annibale
Al teatro Annibale Maria di Francia si terrà un nuovo spettacolo nei giorni 9 e 10 maggio. La commedia intitolata “Quaranta…ma non li dimostra” è stata scritta da Peppino e Titina De Filippo e vede in scena l’attore Enrico Guarneri. La regia è affidata a Plinio Milazzo e la rappresentazione si svolgerà con orari diversi tra sabato sera e domenica pomeriggio.
Nuovo appuntamento al teatro Annibale Maria di Francia. In scena sabato 9 maggio alle 21 e domenica 10 maggio alle 17,30 “Quaranta.ma non li dimostra” di Peppino e Titina De Filippo con Enrico Guarneri e la regia di Plinio Milazzo. “Un classico della commedia italiana che racconta con ironia e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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