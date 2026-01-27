Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli compie sessant’anni ma non li dimostra

«”Nessuno mi può giudicare” è un manifesto di libertà. La libertà non è un privilegio da conquistare ma è un diritto da custodire, da rivendicare. Oggi questa canzone compie 60 anni. Il 27 gennaio del 1966 la cantavo per la prima volta al Festival di Sanremo. Non avevo ancora 20 anni, ma sentivo che questa canzone era giusta per me, la difendevo, ci credevo. Grazie a tutti voi per l’affetto e l’amore che mi avete dato in questi anni e che continuate a regalarmi ogni giorno! PS. Non dimenticate: “OGNUNO HA IL DIRITTO DI VIVERE COME PUÒ”». Con questo messaggio, che accompagna un video pubblicato sui social, Caterina Caselli ha reso omaggio a uno dei suoi maggiori successi, Nessuno mi può giudicare, che oggi spegne sessanta candeline. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il brano “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli celebra i suoi 60 anni, dal debutto al Festival di Sanremo nel 1966.

