Pokémon festa a Target | oltre 100 pezzi esclusivi per i 30 anni

Un negozio di vendita al dettaglio ha avviato una campagna per festeggiare i 30 anni di Pokémon, offrendo una collezione di più di 100 articoli, tra cui prodotti esclusivi. La promozione coinvolge appassionati di tutte le età e prevede collaborazioni con influencer del settore. La collezione include gadget e articoli dedicati, disponibili presso i punti vendita e online.

Target lancia una collezione massiccia di oltre 100 articoli per celebrare i 30 anni di Pokémon, coinvolgendo appassionati di ogni generazione attraverso prodotti esclusivi e collaborazioni con influencer del settore. Il piano di distribuzione si divide in due fasi strategiche, con il primo rilascio previsto per il 2 maggio e il secondo per il 6 giugno. Il progetto nasce dalla sinergia tra la catena di vendita e diversi creatori di contenuti molto seguiti, tra cui Joe Jonas, SuperDuperDani, Sydeon, PhillyBeatzU, Stephosaurawr e Aspen, insieme a Noah Dankocsik e Lori Haynes. L’obiettivo è coprire l’intero spettro del merchandising, passando dall’abbigliamento agli oggetti per la casa fino ai pezzi da collezione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pokémon, festa a Target: oltre 100 pezzi esclusivi per i 30 anni Notizie correlate Leggi anche: I Pokèmon compiono 30 anni, su Ebay oltre 360 ricerche al minuto Pokémon Day 2026, 30 anni di Pokémon e boom del collezionismo in ItaliaA 30 anni dal debutto dei videogiochi Pokémon, il mercato delle carte collezionabili cresce del 55% in Italia: da oggi asta speciale su Catawiki con... Contenuti utili per approfondire Pokémon, a Milano due giorni di festa per il lancio dei nuovi videogiochiManca ormai pochissimo al giorno tanto atteso da milioni di fan Pokémon in tutto il mondo. A partire dal 16 novembre Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, i nuovi titoli Pokémon in ... leggo.it Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Eevee!, due giorni di festa per il lancioManca ormai pochissimo al giorno tanto atteso da milioni di fan Pokémon in tutto il mondo. A partire dal 16 novembre Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee, i nuovi titoli Pokèmon in ... spaziogames.it