I Pokèmon compiono 30 anni su Ebay oltre 360 ricerche al minuto

AGI - Il primo a comparire, e ancora oggi il più amato, è stato Pikachu. Era il 27 febbraio 1996 anche se il fenomeno mondiale, e il suo arrivo in Italia, è datato 10 gennaio 2000. Da lì è stato un continuo di crescita, leggere flessioni e ripartenze ancora più robuste. Oggi, a 30 anni di distanza, la passione dei più giovani (ma non solo) per i Pokémon non accenna a placarsi. "Pokémon" è infatti la parola chiave più cercata su eBay.it dal 2024, con una ricerca effettuata ogni 14 secondi circa. A livello globale, le ricerche sono arrivate a oltre 360 volte al minuto in media nel 2025. Centinaia di migliaia le carte Pokémon listate sul marketplace in Italia, con una crescita del +8% nel 2025. Pikachu, per l'appunto, resta il più amato con 3.300 ricerche l'ora nel 2025 a livello globale e con vendite aumentate del 120% anno su anno. Ma anche l' effetto nostalgia gioca la sua parte, visto che, nel 2025, gli articoli Nintendo Pokémon sono stati cercati dagli utenti più di 160 volte all'ora, grazie alle recenti uscite di nuove avventure legate alla serie principale e il crescente trend del retrogaming. 🔗 Leggi su Agi.it

I Candelai compiono 30 anni: tre serate per celebrare lo storico localeIl 5 gennaio I Candelai festeggiano 30 anni di attività culturale nel centro storico di Palermo.

Leggi anche: Pokémon compie 30 anni: da fenomeno pop a linguaggio generazionale globale

Argomenti discussi: Pokémon torna alle basi, Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch: ora hanno una nuova forma; Furto di carte Pokemon e One Piece per 20mila euro, due denunce.

Funko celebra il Pokémon Day con Pop! e Loungefly per i 30 anni di PokémonPer l’occasione, Funko propone una selezione di prodotti ufficiali dedicati ai mostriciattoli tascabili più amati. Sullo store ufficiale dell’azienda sono disponibili nuove figure Pop! ispirate ad ... techprincess.it

Cos'è Pokémon Pokopia, il nuovo gioco cozy per Nintendo Switch 2 con i mostriciattoli tascabiliAbbiamo provato in anteprima il nuovo attesissimo videogioco dei Pokémon in occasione del trentesimo anniversario del franchise. corriere.it

Nel 2026 i Pokemon compiono 30 anni Da domani in libreria troverete disponibile la collezione dedicata a questo anniversario speciale, che include una carta promo esclusiva olografica di Pikachu, una moneta speciale con il logo del trentesimo annivers - facebook.com facebook